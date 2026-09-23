23 de setembro de 2026
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QUEIMADURAS GRAVES

Fisio joga água fervente na atual na atual namorada de seu ex

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCMG
A mulher entrou na casa do ex enquanto ele e a jovem dormiam e derramou água quente sobre o rosto da vítima.
A mulher entrou na casa do ex enquanto ele e a jovem dormiam e derramou água quente sobre o rosto da vítima.

Uma fisioterapeuta de 32 anos foi presa preventivamente nesta terça-feira (22), em Belo Horizonte (MG), suspeita de jogar água fervente sobre a jovem de 22 anos que dormia na casa do ex-companheiro dela, em 21 de maio.

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Segundo a Polícia Civil, a mulher entrou na casa enquanto o ex e a jovem dormiam e derramou água quente sobre o rosto da vítima, atingindo também pescoço e braços. A jovem sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus.

Inicialmente, a suspeita respondeu em liberdade, mas a vítima relatou novas ameaças à polícia, motivando o novo pedido de prisão, que foi autorizado pela Justiça.

A investigada foi localizada na região de Venda Nova e encaminhada ao sistema prisional. A Polícia Civil continua investigando o caso.

Com informações do Metrópoles.

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