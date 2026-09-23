Os corpos do cantor Rick, da dupla com Renner, e das outras quatro vítimas da queda de helicóptero em Santa Catarina foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), em Florianópolis (SC), no início da noite dessa terça-feira (22). A aeronave caiu na Serra Catarinense, em uma área de difícil acesso.

Leia mais: Morador pode ter registrado últimas imagens de aeronave com Rick

Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Araújo e o copiloto Leopoldo Teixeira.