Os corpos do cantor Rick, da dupla com Renner, e das outras quatro vítimas da queda de helicóptero em Santa Catarina foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), em Florianópolis (SC), no início da noite dessa terça-feira (22). A aeronave caiu na Serra Catarinense, em uma área de difícil acesso.
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Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Araújo e o copiloto Leopoldo Teixeira.
A retirada dos corpos foi feita por via aérea, com uso de cordas, até um ponto de onde puderam ser transportados para a Polícia Científica. Eles foram levados ao IML de Florianópolis por volta das 18h para os exames de identificação.
Segundo o perito Cassiano Bremm, os corpos estão em condições que devem facilitar a identificação por papiloscopia, método baseado nas impressões digitais.
Após os procedimentos em Florianópolis, os corpos serão transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB) até São Joaquim e permanecerão sob responsabilidade da Polícia Científica até a liberação para as famílias.
Com informações da Banda B.