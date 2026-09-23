A área onde o helicóptero que levava o cantor Rick e outras quatro pessoas caiu, na Serra de Santa Catarina, tem morros, mata fechada, rios e cachoeiras. Localizados nesta terça-feira (22), os destroços estavam nos Campos de Santa Bárbara, região entre Urubici e Bom Jardim da Serra, com picos de até 1.650 metros de altitude.

Leia mais: Corpos de Rick e das demais vítimas são retirados de helicóptero

Segundo o site Guia Serra SC, o local é procurado para trilhas e escaladas, com travessias de até 32 quilômetros. A região também tem áreas de mata fechada, como o ponto onde a aeronave foi encontrada.