A área onde o helicóptero que levava o cantor Rick e outras quatro pessoas caiu, na Serra de Santa Catarina, tem morros, mata fechada, rios e cachoeiras. Localizados nesta terça-feira (22), os destroços estavam nos Campos de Santa Bárbara, região entre Urubici e Bom Jardim da Serra, com picos de até 1.650 metros de altitude.
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Segundo o site Guia Serra SC, o local é procurado para trilhas e escaladas, com travessias de até 32 quilômetros. A região também tem áreas de mata fechada, como o ponto onde a aeronave foi encontrada.
As buscas mobilizaram equipes dos bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim, além da Polícia Militar. Foram usados drones térmicos, cães de busca e viaturas. A operação durou quase 24 horas até a localização da aeronave, por volta do meio-dia.
Os cinco ocupantes morreram. Estavam no helicóptero Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto, cujos nomes ainda não foram divulgados.
Um sinal captado por satélite indicou a área dos destroços, e as buscas foram concentradas nas proximidades da Cascata do Avencal. Os bombeiros iniciaram os trabalhos para retirar os corpos, que serão encaminhados para perícia e investigação.
Ainda não há informação sobre a causa da queda.
Com informações do NSC Total.