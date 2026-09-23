24 de setembro de 2026
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RELATORIA

Fux assume ação que envolve esposa de Moraes e Vorcaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Victor Piemonte/STF

O ministro Luiz Fux, do STF, foi sorteado nesta terça-feira (22) relator do mandado de segurança que pede ao Senado a divulgação dos registros de entrada e saída de pessoas como Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e Daniel Vorcaro. A ação foi redistribuída depois de Moraes se declarar impedido. 

Leia mais: Moraes deixa relatoria de ação que envolve a própria mulher

O pedido foi apresentado pelo vereador e empresário de Curitiba Guilherme Kilter (Novo). A ação começou na 1ª Vara Federal de Curitiba, que declarou não ter competência para analisar o caso por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União).

Além de Viviane e Vorcaro, o pedido inclui registros de acesso ao Senado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS; Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha; Felipe Macedo Gomes; Anderson Cordeiro de Vasconcelos; Américo Monte Junior; e José Ferreira da Silva, o Frei Chico.

Kilter argumenta que os registros têm caráter público e interesse coletivo.

Com informações do Metrópoles.

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