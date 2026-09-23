O ministro Luiz Fux, do STF, foi sorteado nesta terça-feira (22) relator do mandado de segurança que pede ao Senado a divulgação dos registros de entrada e saída de pessoas como Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e Daniel Vorcaro. A ação foi redistribuída depois de Moraes se declarar impedido.

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O pedido foi apresentado pelo vereador e empresário de Curitiba Guilherme Kilter (Novo). A ação começou na 1ª Vara Federal de Curitiba, que declarou não ter competência para analisar o caso por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União).