Condenados por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, os quatro generais de quatro estrelas –a mais alta patente no serviço militar– em cumprimento de pena continuam recebendo seus salários como oficiais da reserva. Os valores brutos oscilam entre R$ 38,5 mil e R$ 39,8 mil.

O Exército – Força a que estão vinculados os generais Paulo Sérgio de Oliveira, Walter Braga Netto e Augusto Heleno– e a Marinha –já comandada pelo almirante Almir Garnier– não interromperam os pagamentos a partir da condenação definitiva, como mostram os dados das fichas de remuneração referentes a janeiro a junho de 2026, disponíveis no Portal da Transparência, do governo federal.

Os quatro militares foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pela tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu a maior pena: 27 anos e três meses de prisão.