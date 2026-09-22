Foi confirmada nesta terça-feira (22) a morte do cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner. Ele estava entre os passageiros do helicóptero que partiu de Porto Belo (SC) e perdeu contato na região de Urubici, a 175 km de Florianópolis. Segundo os bombeiros, não há sobreviventes, e cinco mortes foram confirmadas.

Leia também: Morador pode ter registrado últimas imagens de aeronave com Rick

Vítimas de acidentes aéreos morrem muitas vezes em decorrência de politraumatismo, caracterizado por lesões graves em pelo menos duas partes do corpo. Os ferimentos mais comuns incluem fratura dos ossos, crânio, coluna e extremidades, além de lesões em vasos sanguíneos e em órgãos internos, ocasionando hemorragia.