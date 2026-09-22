Morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, o jornalista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Zuenir Ventura. O falecimento ocorreu em sua residência, em decorrência de uma pneumonia, conforme nota divulgada pela ABL.

Com uma trajetória de mais de seis décadas dedicada à imprensa e à literatura, Ventura destacou-se pela cobertura de episódios políticos e temas sociais de grande relevância nacional. Ao longo da carreira, acumulou prêmios de destaque, como o Esso e o Vladimir Herzog, além de ter sido reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) por sua contribuição à defesa dos direitos humanos.

Entre suas obras de maior repercussão estão os livros "1968 - o ano que não terminou" (1988) — que inspirou produções audiovisuais — e "Cidade Partida" (1994), vencedor do Prêmio Jabuti e referência na análise sobre desigualdade e violência urbana. Na ABL, ocupava a Cadeira n.º 32 desde 2014.