Uma adolescente teve o braço quebrado e precisou passar por cirurgia de quatro horas após ser atacada por três pitbulls na quarta-feira (16), no Rio Vermelho, em Florianópolis (SC). Segundo familiares, ela tentou conter os animais, que estavam soltos na rua e atacavam outros cachorros.

A jovem sofreu fraturas em três pontos do braço e recebeu duas placas de platina, uma maior no punho e outra menor. A mãe dela também foi atacada e teve um dedo quebrado.

Moradores afirmam que os três cães escapam da casa e circulam pela rua, amedrontando a vizinhança. Segundo a Diretoria do Bem-Estar Animal (Dibea), uma equipe esteve na casa do tutor nessa segunda-feira (21) e fez um termo de ajustamento de conduta após identificar portões danificados, que facilitam a fuga dos animais.