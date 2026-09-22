Um argentino condenado por injúria racial teve a decisão revertida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), em decisão publicada neste mês de setembro.

O caso é de 5 de fevereiro de 2025, e acoteceu no estacionamento de um shopping em Florianópolis. Um brasileiro branco esbarrou no argentino, que estava com a família. Na discussão, o argentino disse em espanhol os termos "mono" (macaco) e "choro" (ladrão). O homem exigiu desculpas, seguiu o argentino até dentro do shopping e bateu nele com capacete até ser contido por um segurança.

Àquela altura, argentino foi preso em flagrante por injúria racial e depois condenado a dois anos em regime aberto e 10 dias-multa, pena substituída por prestação de serviços comunitários e pagamento de um salário mínimo à vítima.