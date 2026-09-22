José Carlos Marques, de 72 anos, morreu nesse domingo (20); ele estava em coma desde 17 de julho, quando foi retirado de um ônibus e espancado por passageiros na estação MOVE Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte (MG). Ele foi acusado de importunação sexual dentro do coletivo.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), José Carlos foi indiciado pelo crime. A investigação sobre a acusação foi concluída e enviada à Justiça em 6 de agosto. Já o inquérito que apura o espancamento do idoso continua em andamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 41 anos afirmou que o homem encostava repetidamente a parte íntima nas nádegas dela durante a viagem, o que foi confirmado pela filha dela, de 19 anos. Na chegada à estação, José Carlos foi retirado do ônibus e agredido por passageiros.