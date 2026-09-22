23 de setembro de 2026
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AOS 72 ANOS

Acusado de importunação sexual é linchado, indiciado e morre

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Itatiaia
Idoso foi acusado de importunação sexual dentro do coletivo.
Idoso foi acusado de importunação sexual dentro do coletivo.

José Carlos Marques, de 72 anos, morreu nesse domingo (20); ele estava em coma desde 17 de julho, quando foi retirado de um ônibus e espancado por passageiros na estação MOVE Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte (MG). Ele foi acusado de importunação sexual dentro do coletivo.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), José Carlos foi indiciado pelo crime. A investigação sobre a acusação foi concluída e enviada à Justiça em 6 de agosto. Já o inquérito que apura o espancamento do idoso continua em andamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 41 anos afirmou que o homem encostava repetidamente a parte íntima nas nádegas dela durante a viagem, o que foi confirmado pela filha dela, de 19 anos. Na chegada à estação, José Carlos foi retirado do ônibus e agredido por passageiros.

A defesa nega a importunação sexual e afirma que o idoso pode ter esbarrado involuntariamente na passageira, em razão do uso de medicamentos e da lotação do coletivo. Familiares do homem também negam as acusações.

Com informações da Itatiaia.

Vídeo mostra idoso acusado de importunação sexual sendo espancado em BH

🖇️Clique e leia: https://t.co/txGdVJ2cxb
🎥Imagens cedidas à Itatiaia
✍️Maria Antônia Rebouças, Oswaldo Diniz e Amanda Antunes pic.twitter.com/XBMHsUB1Wh

— Itatiaia (@itatiaia) September 21, 2026

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