Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro e encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal detalham um contrato de advocacia de até R$ 427 milhões envolvendo o Banco Master e a chamada “Turma do KN”. O pagamento estava ligado a resultados favoráveis em 12 ações que poderiam liberar R$ 8,5 bilhões em precatórios.
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Nas conversas, “KN” é associado ao ministro Kassio Nunes Marques, enquanto a “turma” se refere ao desembargador Newton Ramos e esposa, a advogada Camilla Ramos. O contrato com o escritório de Camilla previa honorários de 5% sobre os valores recebidos pelo banco, com pagamento em até cinco dias após os resultados.
Em mensagem de junho de 2025, Camilla comemorou com Vorcaro o voto de Nunes Marques em uma ação. Outros registros citam pedidos de hospedagem no Fasano e ingressos para camarotes, encaminhados por Newton Ramos ao empresário.
Nunes Marques negou qualquer contato com Vorcaro e afirmou que as mensagens tentam vinculá-lo a processos sem relação entre si. Também disse que nunca autorizou ninguém a falar em seu nome.
Newton Ramos afirmou que mantinha relação pessoal com Vorcaro e que as negociações sobre hospedagem e transporte eram de caráter privado. Também declarou que nunca julgou processos de interesse do Banco Master.
Com informações da CNN Brasil.