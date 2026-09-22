Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro e encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal detalham um contrato de advocacia de até R$ 427 milhões envolvendo o Banco Master e a chamada “Turma do KN”. O pagamento estava ligado a resultados favoráveis em 12 ações que poderiam liberar R$ 8,5 bilhões em precatórios.

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Nas conversas, “KN” é associado ao ministro Kassio Nunes Marques, enquanto a “turma” se refere ao desembargador Newton Ramos e esposa, a advogada Camilla Ramos. O contrato com o escritório de Camilla previa honorários de 5% sobre os valores recebidos pelo banco, com pagamento em até cinco dias após os resultados.