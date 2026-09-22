A Justiça de São Paulo manteve a condenação de uma professora por torturar 13 crianças de dois e três anos em uma escola de Itaquera, na zona leste da capital, entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023.

Câmeras de segurança registraram a mulher arrastando alunos pelos braços, levantando crianças pelas roupas e jogando-as no chão ou sobre colchonetes. Segundo os autos, ela também deu tapas e beliscões, fez ameaças e privou os alunos de alimentação.

Familiares relataram dificuldades para dormir, pesadelos, hematomas, agressividade e medo de ir à escola. Uma das crianças se encolhia ao ver chinelos e repetia durante o sono frases relacionadas a agressões.