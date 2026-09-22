A Justiça de São Paulo manteve a condenação de uma professora por torturar 13 crianças de dois e três anos em uma escola de Itaquera, na zona leste da capital, entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023.
Câmeras de segurança registraram a mulher arrastando alunos pelos braços, levantando crianças pelas roupas e jogando-as no chão ou sobre colchonetes. Segundo os autos, ela também deu tapas e beliscões, fez ameaças e privou os alunos de alimentação.
Familiares relataram dificuldades para dormir, pesadelos, hematomas, agressividade e medo de ir à escola. Uma das crianças se encolhia ao ver chinelos e repetia durante o sono frases relacionadas a agressões.
Após receber reclamações, a diretora consultou as imagens, demitiu a professora por justa causa e comunicou o caso à polícia.
A 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP manteve a condenação da 15ª Vara Criminal da Barra Funda, mas reduziu a pena para cinco anos, cinco meses e 10 dias de prisão, em regime semiaberto.
A defesa alegou possível manipulação das imagens e sobrecarga de trabalho. O Tribunal rejeitou os argumentos. Segundo o relator Xisto Rangel, as gravações foram periciadas, são coerentes com as demais provas e não apresentam sinais de edição fraudulenta.
Com informações do Metrópoles.