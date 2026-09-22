A Converse retirou do ar a campanha publicada entre 17 e 18 de setembro após internautas apontarem semelhanças entre a imagem e símbolos associados à Ku Klux Klan (KKK), organização supremacista branca dos Estados Unidos.

Na peça, a modelo aparece com saia branca e tênis preto, sob a iluminação em formato de estrela. Usuários compararam o enquadramento, o sombreamento e os ângulos da imagem aos capuzes usados pela KKK e a registros históricos de enforcamentos.

A repercussão tomou as redes sociais e gerou cobranças de ativistas e políticos. O congressista Troy Carter, dos Estados Unidos, pediu explicações à Nike, dona da Converse desde 2003.