A Polícia Militar investiga a possível ligação entre o PCC e os três homens que sobreviveram à queda de um helicóptero em Iaras (SP) neste domingo (20). Um deles forneceu identidade falsa ao pedir socorro à corporação, apurou o portal Metrópoles.

Segundo fontes policiais, consultas ao Muralha Paulista indicaram que esse sobrevivente tem antecedentes por tráfico de drogas e cárcere privado e seria ligado a um homem apontado como integrante do PCC no Guarujá. A identidade deve ser confirmada por exame datiloscópico.

O piloto José Tadeu dos Santos é apontado como ex-militar da Aeronáutica e, segundo a PM, cumpriu 15 anos de prisão por transporte de drogas do Paraguai para o Brasil. A princípio, ele não teria licença da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para pilotar.