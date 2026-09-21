A Polícia Militar investiga a possível ligação entre o PCC e os três homens que sobreviveram à queda de um helicóptero em Iaras (SP) neste domingo (20). Um deles forneceu identidade falsa ao pedir socorro à corporação, apurou o portal Metrópoles.
Segundo fontes policiais, consultas ao Muralha Paulista indicaram que esse sobrevivente tem antecedentes por tráfico de drogas e cárcere privado e seria ligado a um homem apontado como integrante do PCC no Guarujá. A identidade deve ser confirmada por exame datiloscópico.
O piloto José Tadeu dos Santos é apontado como ex-militar da Aeronáutica e, segundo a PM, cumpriu 15 anos de prisão por transporte de drogas do Paraguai para o Brasil. A princípio, ele não teria licença da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para pilotar.
Em 2012, Tadeu foi preso com 200 kg de cocaína em uma aeronave. No mesmo caso, Felipe Ramos, o Felipó, também foi detido. Anos depois, foi apontado como participante da morte de Gegê do Mangue e Paca, integrantes da cúpula do PCC assassinados em 2018.
A PM informou que ainda verifica essas informações. Os três sobreviventes foram levados para atendimento em Avaré. O resgate envolveu equipes da Força Tática, da Aviação da PM e do Corpo de Bombeiros.
O local da queda foi isolado para investigação do Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).
Com informações do Metrópoles.