23 de setembro de 2026
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RESGATE DIFÍCIL

Égua de 200kg é içada de fossa de 4 metros de profundidade

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Bombeiros-SP
A suspeita é de que o animal estivesse pastando quando pisou sobre a cobertura, que cedeu.
A suspeita é de que o animal estivesse pastando quando pisou sobre a cobertura, que cedeu.

Uma égua de cerca de 200 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de cair em uma fossa de quatro metros de profundidade num sítio na zona rural de Marília (SP). O caso aconteceu no sábado (19).

Segundo o proprietário do local, a estrutura era antiga, estava desativada e coberta por laje. A suspeita é de que o animal estivesse pastando quando pisou sobre a cobertura, que cedeu.

Os bombeiros levaram três horas para retirar a égua, em uma área de difícil acesso. A equipe utilizou sistema de guincho e equipamentos de salvamento para içar o animal até a superfície.

A égua teve apenas escoriações pelo corpo.

Com informações do g1.

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