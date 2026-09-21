Uma jovem perdeu parte dos movimentos do corpo após passar mal durante sua segunda viagem na montanha-russa Montezum, do Hopi Hari, em Vinhedo (SP). O Ministério Público de São Paulo abriu investigação sobre o caso e solicitou perícia na atração.

Júlia e o companheiro, João Pedro, viajaram de Londrina (PR) para Vinhedo em abril. Ela passou duas vezes pela Montezum no mesmo dia. Na segunda, voltou à plataforma desacordada e convulsionando. A jovem foi levada à Santa Casa de Vinhedo e encaminhada à UTI.

Exames apontaram hemorragia intracraniana e edema cerebral. Júlia passou por craniectomia descompressiva e ficou 57 dias internada. Segundo laudo médico, o traumatismo cranioencefálico foi provocado por um mecanismo de contragolpe durante o passeio. A família afirma que ela perdeu os movimentos do lado esquerdo e enfrenta dificuldades de fala e memória. Cinco meses após o acidente, Júlia passou por sete cirurgias e continua em reabilitação.