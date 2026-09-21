23 de setembro de 2026
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'FAZ SEM ELA SABER'

Governadora sugeriu laqueadura em paciente sem aval; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de imagem/Uol/Youtube
A gravação foi feita durante a inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (PE).
A gravação foi feita durante a inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (PE).

Um vídeo gravado em maio de 2025 mostra a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), sugerindo que uma paciente fosse submetida à laqueadura sem saber do procedimento. A gravação foi feita durante a inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (PE).

Na conversa, uma mulher relata que uma paciente grávida já tinha sete filhos. Raquel então fala sobre colocar a mulher na fila para laqueadura e, em seguida, diz: “Mas faz sem ela saber! Vai!”. A paciente mencionada não aparece no vídeo.

A Lei nº 9.263/1996 estabelece que a esterilização cirúrgica depende da manifestação expressa da vontade da paciente, registrada por escrito e assinada. A legislação também exige que a mulher seja informada sobre riscos, efeitos colaterais, dificuldade de reversão e alternativas contraceptivas.

A lei prevê ainda pena de dois a oito anos de reclusão e multa para quem realizar esterilização cirúrgica em desacordo com essas exigências, caso a conduta não configure crime mais grave.

Procurada pelo Metrópoles, Raquel Lyra reconheceu a fala e afirmou que o comentário foi “infeliz”. A governadora também declarou respeito às mulheres e disse defender acesso ao planejamento familiar com informação e escolha.

Com informações do Metrópoles.

 

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