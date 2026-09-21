Um vídeo gravado em maio de 2025 mostra a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), sugerindo que uma paciente fosse submetida à laqueadura sem saber do procedimento. A gravação foi feita durante a inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (PE).

Na conversa, uma mulher relata que uma paciente grávida já tinha sete filhos. Raquel então fala sobre colocar a mulher na fila para laqueadura e, em seguida, diz: “Mas faz sem ela saber! Vai!”. A paciente mencionada não aparece no vídeo.

A Lei nº 9.263/1996 estabelece que a esterilização cirúrgica depende da manifestação expressa da vontade da paciente, registrada por escrito e assinada. A legislação também exige que a mulher seja informada sobre riscos, efeitos colaterais, dificuldade de reversão e alternativas contraceptivas.