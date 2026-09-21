A relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, envolveu encontros privados, um contrato milionário com o escritório da mulher do magistrado e pedidos de ajuda antes da prisão do ex-banqueiro, segundo mensagens e documentos analisados pela PF (Polícia Federal).

Um vídeo divulgado neste domingo (20) mostra o magistrado e Viviane Barci de Moraes desembarcando de um avião de Vorcaro em agosto de 2025. As viagens em aeronaves ligadas ao ex-banqueiro foram reveladas pela Folha em março.

Moraes nega irregularidades, diz que nunca julgou causas envolvendo o Master ou Vorcaro e classifica o relatório como uma "farsa". O escritório de Viviane afirma que prestou os serviços contratados pelo banco.