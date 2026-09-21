Veja cronologia da relação até a prisão de ex-banqueiro
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A relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, envolveu encontros privados, um contrato milionário com o escritório da mulher do magistrado e pedidos de ajuda antes da prisão do ex-banqueiro, segundo mensagens e documentos analisados pela PF (Polícia Federal).
Um vídeo divulgado neste domingo (20) mostra o magistrado e Viviane Barci de Moraes desembarcando de um avião de Vorcaro em agosto de 2025. As viagens em aeronaves ligadas ao ex-banqueiro foram reveladas pela Folha em março.
Moraes nega irregularidades, diz que nunca julgou causas envolvendo o Master ou Vorcaro e classifica o relatório como uma "farsa". O escritório de Viviane afirma que prestou os serviços contratados pelo banco.
Veja os episódios em ordem cronológica. As mensagens registram combinações de agendas e relatos de encontros, mas não é possível confirmar de forma independente que todos ocorreram.
27 de dezembro de 2023 - Preparativos para almoço em Campos do Jordão
Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro (PL), mencionou a Vorcaro um almoço com "Alex" para o dia 30. O banqueiro orientou uma funcionária a preparar uma "experiência completa" para nove convidados e quatro seguranças no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão (SP).
11 e 15 de janeiro de 2024 - Edições na minuta
A PF identificou o usuário "Ministro Alexandre de Moraes" como responsável pela última edição de duas versões da minuta do contrato entre o Master e o escritório de Viviane. A modificação mais recente foi registrada às 23h04 do dia 15.
O escritório afirmou que seu setor de compliance consultou Moraes, na condição de marido da sócia-diretora, para verificar a existência de impedimentos legais à contratação. Segundo a banca, nenhum impedimento foi identificado.
23 de janeiro de 2024 - Assinatura do contrato
Foi assinado o contrato entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, com pagamentos previstos ao longo de três anos.
O acordo tinha valor total de cerca de R$ 131 milhões. A banca afirma que prestou serviços de fevereiro de 2024 a novembro de 2025, quando a liquidação do banco encerrou o vínculo. Dados da Receita indicam que o pagamento foi de R$ 80,2 milhões no período.
2 de fevereiro de 2024 - Jantar articulado por Fábio Faria
As mensagens indicam um jantar na casa de Faria, a pedido de Moraes. A programação previa a presença das mulheres do ex-ministro, de Vorcaro e do magistrado.
17 de julho de 2024 - Mensagem
Faria envia uma mensagem ao ex-banqueiro em que diz "Careca 19:30" .
5 de novembro de 2024 - Aviso à filha
Vorcaro escreveu à filha para informar que estava com Alexandre de Moraes.
26 de fevereiro de 2025 - Motorista anuncia chegada
Um motorista enviou mensagem a Vorcaro para avisar que o "ministro Alexandre chegou".
19 de março de 2025 - Encontro e menção a um aperto
Vorcaro afirmou à então namorada, Martha Graeff, e ao ex-diretor de Fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza que estava com Moraes. Ao ex-diretor, disse que o ministro "vai chamar o Paulo para dar um aperto".
Abril de 2025 - Feriado em Campos do Jordão
Em conversa com Martha, Vorcaro disse que iria encontrar Moraes "perto de casa". As mensagens sugerem que ambos estavam em Campos do Jordão. O banqueiro acrescentou que o ministro passava o feriado na cidade.
A partir de maio de 2025 - Proposta de pagamento com aeronaves
A PF encontrou minutas de um segundo contrato, de R$ 50 milhões, com o escritório de Viviane. A proposta previa quitar R$ 40 milhões com cotas de um jatinho e de um helicóptero, além de R$ 10 milhões para despesas de voos. A banca afirma que não aceitou a proposta e que nenhum segundo contrato foi assinado.
22 de agosto de 2025 - Voo registrado em vídeo
Moraes e Viviane foram filmados desembarcando de um avião de Vorcaro. O registro, feito pelo canal AVTV, no YouTube, foi revelado pelo jornal O Globo neste domingo, 20 de setembro de 2026. Em abril de 2026, o ministro havia negado viagens em aeronaves do ex-banqueiro.
O escritório afirmou neste domingo que contrata táxi aéreo, inclusive da Prime Aviation, e que Moraes acompanhou a mulher em determinados voos. Disse também que Vorcaro não esteve nos voos com integrantes da banca e negou a aquisição de cotas da empresa.
15 de novembro de 2025 - Pergunta sobre deixar o país
Dois dias antes de ser preso, Vorcaro perguntou: "Acha que segunda já tenho que estar fora?". A PF apontou Moraes como interlocutor. As mensagens também registram tentativas de marcar encontros; no dia seguinte, o banqueiro avisou que estava em voo e seguiria para encontrar o ministro depois de pousar.
17 de novembro de 2025 - Mensagem no dia da prisão
Às 17h26, Vorcaro escreveu: "Conseguiu ter notícia ou bloquear?", segundo os registros analisados pela PF. Horas depois, foi preso no aeroporto de Guarulhos quando se preparava para embarcar em um jato particular com destino a Malta.
A extração recuperou os textos enviados pelo banqueiro, mas não eventuais respostas de Moraes. A comunicação seria feita com imagens de visualização única, produzidas a partir de textos no aplicativo de notas do celular.