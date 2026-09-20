Uma menina de quatro anos iniciou a profilaxia pós-exposição (PEP) ao HIV após ser ferida por um objeto cortante levado por um colega para uma escola municipal de Sete Lagoas, em Minas Gerais. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (17), na Escola Municipal Professor Lanza Neto.
Segundo a mãe, Thais Matos, de 30 anos, o menino, também de quatro anos, retirou o objeto da mochila e feriu a criança dentro da sala. A escola comunicou os responsáveis após o episódio.
A menina foi levada ao Hospital Municipal, onde os médicos recomendaram a PEP devido ao risco de exposição biológica. Segundo a mãe, os medicamentos são administrados a cada 12 horas por 28 dias e foram fornecidos gratuitamente pelo SUS.
A PEP utiliza antirretrovirais para reduzir o risco de infecção pelo HIV após possível exposição ao vírus. O tratamento pode causar efeitos como náusea, vômito, letargia, perda de peso e falta de apetite.
A mãe afirmou que ainda não sabe quando a filha poderá retornar às aulas. Também relatou dificuldades nos primeiros dias com os efeitos dos medicamentos.
Thais disse ainda que a escola já havia recebido alertas sobre o menino e que, em uma reunião sobre o caso, a mãe dele se recusou a assinar o documento elaborado pela unidade.
Em nota, a Prefeitura de Sete Lagoas informou que retirou o objeto imediatamente, comunicou os responsáveis e passou a acompanhar as famílias. A Secretaria Municipal de Educação também realiza uma avaliação com equipes gestora e psicossocial para definir as medidas necessárias.
Com informações da Itatiaia.