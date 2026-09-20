Uma menina de quatro anos iniciou a profilaxia pós-exposição (PEP) ao HIV após ser ferida por um objeto cortante levado por um colega para uma escola municipal de Sete Lagoas, em Minas Gerais. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (17), na Escola Municipal Professor Lanza Neto.

Segundo a mãe, Thais Matos, de 30 anos, o menino, também de quatro anos, retirou o objeto da mochila e feriu a criança dentro da sala. A escola comunicou os responsáveis após o episódio.

A menina foi levada ao Hospital Municipal, onde os médicos recomendaram a PEP devido ao risco de exposição biológica. Segundo a mãe, os medicamentos são administrados a cada 12 horas por 28 dias e foram fornecidos gratuitamente pelo SUS.