O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesse sábado (19), durante ato de campanha em Joinville (SC), que Santa Catarina “não é um estado de fascistas”, mas um estado que prospera e tem leis que funcionam.
Ao falar sobre a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio atribuiu ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade pelo cenário envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ele também citou a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, indicado e reconduzido por Lula.
O candidato também afirmou que pretende mudar critérios para a escolha de ministros do STF. Segundo sua proposta, os indicados devem ter mais de 60 anos e notório saber. Flávio citou a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge como perfil de referência.
Ele também defendeu mandato de até 12 anos para ministros do Supremo e períodos de quarentena antes de deixarem a Corte para advogar ou disputar eleições. Flávio afirmou ainda que pretende indicar quatro mulheres para o STF.
Com informações do Metrópoles.
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2 Comentários
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Darsio 17 horas atrásO Trump desse comentário é facista. Logo, deve ser catarinense, estado que abriga a ampla maioria ddas células neonazistas no país. . Aliás, esse idiota se quer deve saber o siginificado de facismo e nazismo, ou melhor, nunca deve ter lido um livro se quer ou mesmo uma página. É um daqueles que possui a cabeça oca de cérebro, mas preenchida com muita bosta, daí ficar exalando merda pela boca.
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Trump 1 dia atrasTodo petista e facista,comunista, perigosos