O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesse sábado (19), durante ato de campanha em Joinville (SC), que Santa Catarina “não é um estado de fascistas”, mas um estado que prospera e tem leis que funcionam.

Ao falar sobre a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio atribuiu ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade pelo cenário envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ele também citou a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, indicado e reconduzido por Lula.

O candidato também afirmou que pretende mudar critérios para a escolha de ministros do STF. Segundo sua proposta, os indicados devem ter mais de 60 anos e notório saber. Flávio citou a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge como perfil de referência.