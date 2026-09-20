O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou em entrevista ao SBT Brasil nesse sábado (19) que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro aproveitou a polarização política para manter relações com grupos ligados aos dois principais campos da disputa. Segundo Caiado, Vorcaro se aproximou tanto do entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto do senador Flávio Bolsonaro (PL).

“O Vorcaro comprou os dois lados”, declarou o candidato. Ao explicar a afirmação, Caiado citou relações envolvendo Alexandre de Moraes e Lula de um lado e Flávio Bolsonaro de outro.

Ao comentar a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), Caiado defendeu que o próximo presidente tenha diálogo com a Corte e com o Congresso e afirmou que é necessário estabelecer regras de governabilidade entre os Poderes. O candidato também disse que sua trajetória política, segundo ele sem envolvimento em casos de corrupção, o credencia para conduzir esse processo.