Candidatos e eleitores têm proteção contra prisões em períodos próximos às eleições de 2026, mas a regra prevê exceções. A medida está no artigo 236 do Código Eleitoral e busca evitar detenções por motivos políticos durante o período eleitoral.

Os candidatos ao primeiro turno, marcado para 4 de outubro, não podem ser detidos ou presos entre 19 de setembro e 6 de outubro, exceto em flagrante delito. O período começa 15 dias antes da votação e termina 48 horas depois.

A mesma proteção vale para candidatos que disputarem o segundo turno, previsto para 25 de outubro. Nesse caso, a restrição vale de 10 a 27 de outubro, também com exceção para flagrante delito.