Mulher tenta entrar em presídio com 'ovos de maconha'
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Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (18) sob suspeita de tentar entrar no Presídio Padrão Regional Romero Nóbrega, em Patos, no sertão da Paraíba, com 90 gramas de maconha escondidas dentro de ovos.
Segundo a Seap (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária), a mulher levava os alimentos para uma visita à unidade quando um policial penal desconfiou dos ovos apresentados durante a revista. Em uma verificação mais detalhada, o servidor encontrou a substância no interior das cascas.
Imagens divulgadas pela secretaria mostram os ovos quebrados e a substância escondida em seu interior.
O material, de coloração esverdeada, foi apreendido antes de chegar às dependências internas do presídio. A visitante foi presa em flagrante e encaminhada para as providências legais. A mulher não teve o nome divulgado.
Até a publicação, não havia informações sobre a identificação do preso que receberia os ovos.
A Seap informou que a substância será submetida a análise para confirmar oficialmente sua composição.
A apreensão ocorreu durante o procedimento de fiscalização dos alimentos levados por visitantes ao presídio. A revista é realizada antes do acesso à unidade e tem como objetivo impedir a entrada de drogas e outros materiais proibidos.