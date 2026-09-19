Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (18) sob suspeita de tentar entrar no Presídio Padrão Regional Romero Nóbrega, em Patos, no sertão da Paraíba, com 90 gramas de maconha escondidas dentro de ovos.

Segundo a Seap (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária), a mulher levava os alimentos para uma visita à unidade quando um policial penal desconfiou dos ovos apresentados durante a revista. Em uma verificação mais detalhada, o servidor encontrou a substância no interior das cascas.

Imagens divulgadas pela secretaria mostram os ovos quebrados e a substância escondida em seu interior.