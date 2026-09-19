A Justiça do Trabalho de Campo Grande (MS) reverteu a demissão por justa causa de uma cozinheira de 28 anos que foi seguida por um investigador particular durante um afastamento médico por queimaduras.

A trabalhadora apresentou atestados que justificavam as ausências entre 29 de setembro e 3 de outubro de 2025. Durante esse período, o detetive registrou a mulher levando crianças à escola e fazendo compras em um mercado. Para o juiz Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, as atividades eram tarefas familiares básicas e não comprovavam que ela tinha condições de trabalhar continuamente em uma cozinha industrial.

A empresa havia dispensado a cozinheira em 6 de outubro, sob acusação de improbidade e mau procedimento, alegando que os atestados eram falsos. Segundo a decisão, porém, não houve comprovação de fraude nos documentos, emitidos por profissionais da rede pública de saúde.