Brasil tem 33 hospitais entre os melhores do mundo; veja quais
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O Brasil tem 33 hospitais listados no ranking internacional World’s Best Specialized Hospitals 2027, elaborado pela revista americana Newsweek em parceria com a empresa de dados Statista. As instituições aparecem em 13 especialidades médicas.
O Einstein Hospital Israelita é o hospital brasileiro que mais aparece entre os primeiros colocados e lidera em 8 das 13 áreas em que há instituições do país. O Hospital Sírio-Libanês ocupa a primeira posição brasileira em duas especialidades, enquanto o InCor (Instituto do Coração) lidera em cirurgia cardíaca, e o A.C.Camargo Cancer Center aparece à frente dos demais hospitais brasileiros em pediatria.
São Paulo concentra 21 das 33 instituições brasileiras citadas no levantamento. Rio de Janeiro tem 7, Porto Alegre, 2, e Belo Horizonte, Campinas e Curitiba, 1 cada.
Na edição de 2026, divulgada no ano passado, o Brasil tinha 22 hospitais na lista da Newsweek.
A lista considera hospitais de referência em 13 áreas médicas: cardiologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, neurocirurgia, obstetrícia e ginecologia, oncologia, ortopedia, pediatria, pneumologia e urologia.
A avaliação combina três critérios: reputação entre profissionais de saúde; acreditações e certificações; e implementação de medidas de resultados relatados pelos próprios pacientes (PROMs, na sigla em inglês).
A maior parte da pontuação, 83,5%, vem da reputação. O levantamento considerou recomendações de profissionais e gestores de saúde coletadas entre maio e junho de 2026, além de dados de reputação dos dois anos anteriores.
O ranking é específico para atendimento especializado e não representa uma classificação geral dos hospitais.
Hospitais brasileiros mais bem colocados no ranking da Newsweek
Na cirurgia cardíaca, oito hospitais brasileiros aparecem na lista. O InCor é o mais bem colocado, na 22ª posição mundial, seguido pelo Einstein (34º). O Einstein ocupa também o 12º lugar em cardiologia, que reúne 12 hospitais do Brasil, seguido pelo InCor (14º).
A oncologia concentra o maior número de representantes brasileiros, com 13 hospitais. O Sírio-Libanês é o mais bem colocado, na 19ª posição mundial, seguido pelo Einstein (20º). O Icesp aparece na 165ª posição.
Na gastroenterologia, oito hospitais do país estão na lista. O Einstein ocupa a 8ª posição mundial, seguido pelo Sírio-Libanês (28º) e pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (40º).
A nefrologia reúne cinco hospitais brasileiros. O Hospital do Rim e Hipertensão aparece na 19ª posição mundial, seguido pelo Sírio-Libanês (23º) e pelo Hospital das Clínicas da USP (26º).
Sete hospitais do Brasil aparecem em neurologia. O Einstein é o mais bem colocado, na 24ª posição, seguido pelo Hospital das Clínicas da USP (35º) e pelo Sírio-Libanês (36º). Na neurocirurgia, são cinco representantes, com o Einstein na 13ª posição mundial, seguido pelo Sírio-Libanês (24º) e pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (27º).
Em obstetrícia e ginecologia, seis hospitais brasileiros aparecem no ranking. O Einstein ocupa a 20ª posição mundial, seguido pelo Sírio-Libanês (25º) e pelo Hospital e Maternidade Santa Joana (82º).
Na ortopedia, quatro hospitais brasileiros estão na lista. O Einstein ocupa a 20ª posição, seguido pelo Sírio-Libanês (61º) e pelo Hospital das Clínicas da USP (66º).
Em endocrinologia, seis hospitais brasileiros aparecem no ranking. O Einstein é o mais bem colocado, na 44ª posição, seguido pelo Hospital Sírio-Libanês (62º) e pelo Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas (76º).
A pediatria reúne 11 hospitais brasileiros. O A.C.Camargo Cancer Center é o mais bem colocado, na 41ª posição mundial, seguido pelo Sírio-Libanês (44º) e pelo Einstein (55º).
Em pneumologia, cinco hospitais do país aparecem no ranking. O Einstein ocupa a 33ª posição, seguido pelo Alemão Oswaldo Cruz (56º) e pelo Sírio-Libanês (79º).
Quatro hospitais brasileiros aparecem em urologia. O Sírio-Libanês é o mais bem colocado, na 12ª posição mundial, seguido pelo Einstein (38º) e pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (102º).