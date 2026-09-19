O Brasil tem 33 hospitais listados no ranking internacional World’s Best Specialized Hospitals 2027, elaborado pela revista americana Newsweek em parceria com a empresa de dados Statista. As instituições aparecem em 13 especialidades médicas.

O Einstein Hospital Israelita é o hospital brasileiro que mais aparece entre os primeiros colocados e lidera em 8 das 13 áreas em que há instituições do país. O Hospital Sírio-Libanês ocupa a primeira posição brasileira em duas especialidades, enquanto o InCor (Instituto do Coração) lidera em cirurgia cardíaca, e o A.C.Camargo Cancer Center aparece à frente dos demais hospitais brasileiros em pediatria.

São Paulo concentra 21 das 33 instituições brasileiras citadas no levantamento. Rio de Janeiro tem 7, Porto Alegre, 2, e Belo Horizonte, Campinas e Curitiba, 1 cada.