O motociclista Vinícius Martins de Paulo, conhecido como Vinny ou MotoViny, salvou uma menina de 12 anos durante um ataque de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na segunda-feira (14). O momento foi registrado em vídeo e ganhou repercussão nas redes sociais.

Vinny contou ao portal Itatiaia que encontrou a estudante Samira chorando e gritando na rua, cercada pelos insetos. Ele a chamou pelo menos quatro vezes, mas como não teve resposta, se aproximou e a puxou do local.

No vídeo, o motociclista usa um desodorante que estava no baú da moto para afastar as abelhas e consegue levar a menina para dentro da escola. Funcionários ajudaram no atendimento e jogaram água sobre a criança para dispersar os insetos.