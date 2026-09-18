Um vídeo gravado durante a Bienal do Livro de São Paulo viralizou após uma adolescente classificar o “Diário de Anne Frank” como o pior livro que leu neste ano e afirmar que a autora “se vitimiza”.

A jovem foi entrevistada pela criadora de conteúdo "@jovemliaa", do TikTok, e citou “Além do Bem e do Mal”, de Friedrich Nietzsche, como sua melhor leitura. Ao explicar a escolha do diário como pior livro, fez a crítica a Anne Frank. A declaração gerou repercussão entre leitores e historiadores.

O Museu do Holocausto se manifestou sobre a fala e destacou o contexto em que o diário foi escrito. Segundo a instituição, Anne Frank era uma adolescente perseguida pelo regime nazista e seu relato reúne sentimentos como medo, raiva, tédio, conflitos familiares e vontade de viver.