O artista plástico Peter Max, conhecido por suas obras psicodélicas e coloridas que marcaram a cultura pop dos anos 1960, morreu aos 88 anos. A informação foi divulgada pelo filho, Adam Max, nessa quarta-feira (16). Segundo a família, ele morreu segunda-feira (14). A causa não foi informada, mas Max enfrentava demência avançada.

Leia também: 'Feito Pipa' vai representar o Brasil no Oscar 2027; VEJA TRAILER

Nascido Peter Max Finkelstein em 1937, em Berlim, na Alemanha, era filho de uma família judia que deixou o país durante o regime nazista. Ainda bebê, mudou-se com os pais para Xangai. A família também viveu no Tibete, em Israel e em Paris antes de se estabelecer em Nova York, quando ele tinha 16 anos.