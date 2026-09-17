Na semana passada, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou a PEC que prevê mandato único de até dez anos para ministros de tribunais superiores. O texto também estabelece idade mínima de 50 anos e máxima de 70 anos para futuras nomeações.

Parlamentares articulam no Congresso propostas para mudar regras do Poder Judiciário em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao menos 30 iniciativas sobre o tema tramitam nas duas Casas, com medidas que incluem mandato para ministros, alterações nas indicações e novas regras para magistrados.

Pela proposta, o mandato começa na posse e termina no décimo aniversário ou quando o magistrado completar 75 anos. Nos próximos quatro anos, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes atingem a idade de aposentadoria compulsória. Há ainda uma vaga aberta após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Outra proposta foi apresentada pelo deputado Danilo Forte (PP-CE). O texto prevê mandato de oito anos para novos ministros do STF, sem recondução, além de mudanças no sistema de indicação e novas regras de conduta e responsabilização. A proposta também estabelece limites para decisões monocráticas.

A ideia é dividir as indicações para o Supremo entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os atuais ministros não seriam afetados e as mudanças seriam aplicadas conforme surgissem novas vagas.