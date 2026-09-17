Um adolescente de 16 anos morreu nessa quarta-feira (16) após ser esfaqueado ao tentar defender uma colega durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
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Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos foi atacado na porta de um colégio enquanto a estudante era abordada por um criminoso. Ele foi levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Suspeito é preso
Uma ação conjunta das polícias Militar e Civil prendeu Fabrício Mateus da Silva, apontado como suspeito do latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte.
Segundo a polícia, o suspeito tem três anotações criminais, incluindo registros por roubo, e deixou o sistema prisional havia pouco mais de três meses. Ele foi encaminhado à delegacia, e o caso foi registrado na 64ª DP, em São João de Meriti.
Alunos relatam falta de segurança
Após o crime, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio publicaram um vídeo sobre o caso e reclamaram da falta de segurança na região da escola e no trajeto utilizado pelos alunos.
A Polícia Civil continua a investigação e deve analisar depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outras provas.
Com informações do SBT.