18 de setembro de 2026
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INSEGURANÇA

Adolescente é morto ao defender a colega que era assaltada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Redes sociais via SBT
Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos foi atacado na porta de um colégio.
Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos foi atacado na porta de um colégio.

Um adolescente de 16 anos morreu nessa quarta-feira (16) após ser esfaqueado ao tentar defender uma colega durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Leia mais: Governo Trump acusa Brasil de falhar no combate a PCC e CV

Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos foi atacado na porta de um colégio enquanto a estudante era abordada por um criminoso. Ele foi levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito é preso

Uma ação conjunta das polícias Militar e Civil prendeu Fabrício Mateus da Silva, apontado como suspeito do latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte.

Segundo a polícia, o suspeito tem três anotações criminais, incluindo registros por roubo, e deixou o sistema prisional havia pouco mais de três meses. Ele foi encaminhado à delegacia, e o caso foi registrado na 64ª DP, em São João de Meriti.

Alunos relatam falta de segurança

Após o crime, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio publicaram um vídeo sobre o caso e reclamaram da falta de segurança na região da escola e no trajeto utilizado pelos alunos.

A Polícia Civil continua a investigação e deve analisar depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outras provas.

Com informações do SBT.

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