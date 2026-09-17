A parcela de professores com menos de 24 anos que dão aulas para o ensino médio nas escolas do país caiu mais de 30% no país nos últimos dez anos. A conclusão é da pesquisa Apagão dos Professores, feita pelo Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo).

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Divulgada nesta quarta-feira (16) no Fnesp (Fórum de Ensino Superior da América Latina), em São Paulo, a pesquisa identificou queda significativa de professores das menores faixas etárias atuando nas escolas básicas do país. Os dados mostram que a dificuldade em atrair jovens para a carreira docente tem prejudicado a reposição de profissionais para atuar em sala de aula.