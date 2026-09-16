16 de setembro de 2026
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CINEMA NACIONAL

'Feito Pipa' vai representar o Brasil no Oscar 2027

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@academia_brasileira_de_cinema/Instagram
O anúncio da escolha do filme foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16).
O anúncio da escolha do filme foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16).

O filme “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16).

O longa acompanha Gugu, um garoto de 12 anos apaixonado por futebol e criado pela avó, Dilma, uma professora aposentada. A relação entre os dois é afetiva e marcada por liberdade e criatividade.

A história também aborda a relação do menino com o pai, Batista, marcada por ausências e expectativas. O conflito se intensifica quando Gugu precisa lidar com a possibilidade de morar com o pai.

“Feito Pipa” estava entre os 15 filmes inscritos e habilitados para a seleção brasileira. O longa foi premiado no 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira no elenco.

A cerimônia do Oscar está marcada para 14 de março de 2027. A previsão de estreia de “Feito Pipa” nos cinemas brasileiros é 5 de novembro.

Com informações do g1.

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