O filme “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16).
O longa acompanha Gugu, um garoto de 12 anos apaixonado por futebol e criado pela avó, Dilma, uma professora aposentada. A relação entre os dois é afetiva e marcada por liberdade e criatividade.
A história também aborda a relação do menino com o pai, Batista, marcada por ausências e expectativas. O conflito se intensifica quando Gugu precisa lidar com a possibilidade de morar com o pai.
“Feito Pipa” estava entre os 15 filmes inscritos e habilitados para a seleção brasileira. O longa foi premiado no 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira no elenco.
A cerimônia do Oscar está marcada para 14 de março de 2027. A previsão de estreia de “Feito Pipa” nos cinemas brasileiros é 5 de novembro.
Com informações do g1.