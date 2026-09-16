Uma filhote de cachorro foi resgatada depois de ficar presa dentro de uma tubulação em Arapongas, no Norte do Paraná. A operação durou cerca de quatro horas, na sexta-feira (11), e exigiu a abertura de três pontos de uma rua e o uso de uma retroescavadeira.

A cachorrinha entrou em uma galeria pluvial no bairro Vila Aymoré e percorreu a tubulação. Moradores ouviram os choros do animal e acionaram ajuda.

Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) e voluntários da ONG Opaá participaram do resgate. As primeiras tentativas de alcançar a filhote pelos acessos da galeria não funcionaram.