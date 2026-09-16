Uma filhote de cachorro foi resgatada depois de ficar presa dentro de uma tubulação em Arapongas, no Norte do Paraná. A operação durou cerca de quatro horas, na sexta-feira (11), e exigiu a abertura de três pontos de uma rua e o uso de uma retroescavadeira.
Clique e veja o vídeo
A cachorrinha entrou em uma galeria pluvial no bairro Vila Aymoré e percorreu a tubulação. Moradores ouviram os choros do animal e acionaram ajuda.
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) e voluntários da ONG Opaá participaram do resgate. As primeiras tentativas de alcançar a filhote pelos acessos da galeria não funcionaram.
Sem conseguir localizar o animal pelos bueiros, as equipes abriram a via com a retroescavadeira. Três pontos foram escavados até que a tubulação fosse encontrada. O agente Paulo Kummel, da Defesa Civil, conseguiu acessar o espaço e retirar a cadela.
Após o resgate, os buracos foram fechados e o asfalto recomposto.
A filhote ficou sob os cuidados da ONG Opaá e foi encaminhada para uma feira de adoção. No sábado (12), recebeu o nome de Vitória e foi adotada pela auxiliar de cozinha Valdineia Barbosa de Souza e pelo filho dela, de seis anos.
Com informações do Banda B.