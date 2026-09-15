O cacique Raoni Metuktire, 94, foi diagnosticado com câncer do aparelho digestivo e passa por tratamento paliativo. O caso foi confirmado nesta segunda-feira (14) pelo instituto que leva seu nome e atua na proteção dos direitos dos povos indígenas na Bacia do Rio Xingu.

O cacique permanece sob uma "estrutura de assistência domiciliar" em Peixoto de Azevedo, município de Mato Grosso, próximo à aldeia amazônica onde vive há décadas.

"Cuidados paliativos não significam ausência de tratamento", mas a busca pela "melhor qualidade de vida possível", afirmou o instituto.