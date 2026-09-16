A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga três policiais suspeitos de forjar provas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Pampulha, em Belo Horizonte. Um agente foi preso nesta segunda-feira (14), e outros dois são procurados.

Segundo fontes ouvidas pela Itatiaia, os policiais são suspeitos de colocar uma barra de maconha na casa de um conselheiro tutelar durante uma operação realizada em 7 de agosto. O homem e o filho foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e permanecem em prisão preventiva.

O mandado determinava que a ação fosse filmada. Imagens analisadas pela reportagem levantaram a suspeita de que um dos agentes entrou no imóvel com a droga escondida na perna e colocou o material no local.