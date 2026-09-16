16 de setembro de 2026
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CRIME

Policiais são investigados por suspeita de plantar droga

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Itatiaia
Um agente foi preso nesta segunda-feira (14), e outros dois são procurados.
Um agente foi preso nesta segunda-feira (14), e outros dois são procurados.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga três policiais suspeitos de forjar provas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Pampulha, em Belo Horizonte. Um agente foi preso nesta segunda-feira (14), e outros dois são procurados.

Segundo fontes ouvidas pela Itatiaia, os policiais são suspeitos de colocar uma barra de maconha na casa de um conselheiro tutelar durante uma operação realizada em 7 de agosto. O homem e o filho foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e permanecem em prisão preventiva.

O mandado determinava que a ação fosse filmada. Imagens analisadas pela reportagem levantaram a suspeita de que um dos agentes entrou no imóvel com a droga escondida na perna e colocou o material no local.

O advogado Nathan Nunes, que defende o conselheiro e o filho, afirmou que houve uma série de irregularidades na atuação dos policiais. A defesa também pediu a liberdade dos dois após o vídeo ser incluído no inquérito.

Familiares do conselheiro afirmam que pai e filho são inocentes.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a investigação e afirmou que não compactua com eventuais desvios de conduta de servidores. A corporação também declarou compromisso com uma apuração isenta e rigorosa.

Com informações da Itatiaia.

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