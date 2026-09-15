Uma mulher perdeu totalmente a visão do olho esquerdo e teve redução severa da capacidade visual do olho direito após esperar mais de quatro anos por um exame e outros seis meses por uma cirurgia pelo SUS. A Justiça condenou o município de Imaruí, no Sul de Santa Catarina, a pagar R$ 50 mil por danos morais.

Em julho de 2018, a paciente recebeu indicação para realizar retinografia fluorescente devido à suspeita de retinopatia diabética. Classificada como caso de baixa prioridade, ela entrou na fila do SUS e fez o exame apenas em novembro de 2022, quatro anos e quatro meses depois.

O exame confirmou retinopatia diabética proliferativa, edema macular, isquemia retiniana e hemorragia vítrea. A cirurgia de vitrectomia foi realizada em junho de 2023, após mais seis meses de espera.