A Carteira da Pessoa Idosa, também conhecida como Carteira do Idoso, é o documento digital que comprova o direito a benefícios no transporte interestadual. O documento é destinado a pessoas com 60 anos ou mais, renda individual de até dois salários mínimos e inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico).

A carteira permite solicitar duas vagas gratuitas por veículo ou, quando essas vagas estiverem ocupadas, pelo menos 50% de desconto no valor das passagens de transporte interestadual.

Quem pode emitir

Para ter direito à carteira, é necessário: