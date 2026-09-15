Um motorista de 53 anos foi morto após ser agredido por moradores ao atropelar duas crianças na noite de domingo (13), na Orla Lagunar, em Maceió (AL). Um menino de dois anos morreu no local, e a irmã dele, de quatro, ficou ferida.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro, invadiu a calçada e atingiu as crianças. Uma residência também foi atingida e ficou parcialmente destruída.

Após o atropelamento, o homem foi retirado do veículo e agredido por populares. Ele sofreu ferimentos graves e morreu.