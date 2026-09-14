Um coveiro de 32 anos e uma mulher de 21 foram presos suspeitos de envolvimento no furto de um crânio humano do Cemitério Bom Jesus, em Contagem, na Grande Belo Horizonte MG), na última sexta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, os dois prestaram depoimento, pagaram fiança e foram liberados.

O caso foi descoberto pelas câmeras de segurança do cemitério. Guardas municipais abordaram três mulheres nas proximidades e encontraram o crânio dentro de uma sacola plástica, em estado de decomposição.

Uma das mulheres afirmou que o coveiro ofereceu o crânio a ela. Localizado pelos agentes, o homem confirmou ter feito a oferta, sem detalhar o motivo. O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).