16 de setembro de 2026
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MOTIVO MISTERIOSO

Coveiro e mulher furtam crânio de cemitério e levam em sacola

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais via Metrópoles
Segundo a Polícia Civil, os dois prestaram depoimento, pagaram fiança e foram liberados.
Segundo a Polícia Civil, os dois prestaram depoimento, pagaram fiança e foram liberados.

Um coveiro de 32 anos e uma mulher de 21 foram presos suspeitos de envolvimento no furto de um crânio humano do Cemitério Bom Jesus, em Contagem, na Grande Belo Horizonte MG), na última sexta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, os dois prestaram depoimento, pagaram fiança e foram liberados.

O caso foi descoberto pelas câmeras de segurança do cemitério. Guardas municipais abordaram três mulheres nas proximidades e encontraram o crânio dentro de uma sacola plástica, em estado de decomposição.

Uma das mulheres afirmou que o coveiro ofereceu o crânio a ela. Localizado pelos agentes, o homem confirmou ter feito a oferta, sem detalhar o motivo. O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso. A Prefeitura de Contagem também informou que a situação será analisada.

Com informações do Metrópoles.

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