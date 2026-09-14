Pelo menos duas pessoas denunciaram à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) o mesmo homem em situação de rua por ameaças e agressões na Asa Norte, em Brasília. Segundo os relatos, ele aborda pessoas para pedir dinheiro e reage agressivamente quando recebe uma negativa.

Uma mulher que mora na 209 Norte afirma qje tem sido perseguida pelo homem desde que recusou um pedido de dinheiro. Segundo ela, o suspeito a seguiu até sua residência e depois passou a abordá-la sempre que a encontrava.

A mulher relata que ele jogou pedras contra a janela de seu apartamento e, em outra ocasião, arremessou uma pedra em sua direção. Cerca de duas semanas atrás, o homem também a ameaçou com um pedaço de madeira. Funcionários de um estabelecimento próximo intervieram.

Casal também denuncia abordagem