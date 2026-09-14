Pelo menos duas pessoas denunciaram à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) o mesmo homem em situação de rua por ameaças e agressões na Asa Norte, em Brasília. Segundo os relatos, ele aborda pessoas para pedir dinheiro e reage agressivamente quando recebe uma negativa.
Uma mulher que mora na 209 Norte afirma qje tem sido perseguida pelo homem desde que recusou um pedido de dinheiro. Segundo ela, o suspeito a seguiu até sua residência e depois passou a abordá-la sempre que a encontrava.
A mulher relata que ele jogou pedras contra a janela de seu apartamento e, em outra ocasião, arremessou uma pedra em sua direção. Cerca de duas semanas atrás, o homem também a ameaçou com um pedaço de madeira. Funcionários de um estabelecimento próximo intervieram.
Casal também denuncia abordagem
Outro registro envolve um casal de homens, também na 209 Norte. O episódio aconteceu na madrugada de 15 de agosto, quando um dos jovens, de 25 anos, voltava para casa com o namorado.
Segundo o relato à polícia, o homem se aproximou carregando uma garrafa de cerveja e pediu dinheiro. Após ouvir que a vítima não tinha nada para entregar, passou a xingá-la e a ameaçá-la com a garrafa.
Ainda conforme o registro, o suspeito retirou uma faca da roupa e a mostrou ao jovem. O casal conseguiu entrar no prédio e fechar a porta, enquanto o morador de rua continuou do lado de fora gritando ofensas por cerca de uma hora.
Com informações do Metrópoles.