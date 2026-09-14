Novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) entram em vigor nesta segunda-feira (14) e endurecem as medidas contra passageiros indisciplinados. A partir de agora, quem cometer infrações graves ou gravíssimas pode receber multa de R$ 17,5 mil e, nos casos mais graves, ficar impedido de viajar de avião por até 12 meses.

A regra vale para voos regulares domésticos e para as áreas de aeroportos brasileiros, inclusive aquelas destinadas a passageiros de voos internacionais.

O que muda para o passageiro

A Anac criou uma classificação para os atos de indisciplina. Entre as condutas previstas estão agressões, ameaças, tumultos, danos à aeronave, desrespeito às instruções de segurança, entrada não autorizada na cabine de comando e uso ou transporte de armas e explosivos.