As ações de gangues de ladrões conhecidos como quebra-vidros, que depredam janelas de automóveis para roubar aparelhos celulares, se expandiram do centro de São Paulo para todas as regiões da cidade.

O que antes era visto como uma prática restrita à região da cracolândia, onde usuários de drogas ficavam à espreita nas avenidas Rio Branco e Duque de Caxias para agir, tomar o telefone e sair correndo, hoje virou uma prática que atinge os mais diversos bairros, com dificuldade do poder público em sanar o problema.

Na zona leste, há registros na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na altura da Vila Prudente. Na zona sul, roubos desse tipo foram registrados na avenida Presidente Tancredo Neves, no Sacomã, e na avenida dos Bandeirantes.