Influenciador morre após aumento peniano na Tailândia
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Autoridades tailandesas anunciaram na quarta-feira (9) que investigam uma clínica em Bangcoc, capital da Tailândia, após a morte do influenciador britânico Igho Ubiribo, 43, em 6 de março.
De acordo com informações da agência de notícias AFP, Ubiribo passou por um procedimento de aumento peniano com ácido hialurônico horas antes de morrer. Em agosto, um legista de Londres concluiu que a morte do empresário foi provocada pela injeção do ácido.
Especialistas afirmam que a técnica pode ser realizada com segurança quando há indicação, avaliação adequada e profissional treinado, mas alertam que erros na aplicação podem provocar complicações graves, como necrose e até mesmo a morte.
Conhecido como "Tiny" ou "Ego", Ubiribo tinha 185 mil seguidores no Instagram. Segundo o relatório forense britânico divulgado em agosto, ele recebia uma massagem após o procedimento quando reclamou de dores no peito e desmaiou.
Com suspeita de embolia pulmonar, o influenciador foi levado de ambulância a um hospital, mas perdeu a consciência antes que a equipe médica pudesse fazer uma tomografia. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo por cerca de 100 minutos antes de constatar a morte, ainda segundo a AFP.
O Ministério da Saúde da Tailândia também determinou a abertura de uma investigação no país. Na última segunda-feira (7), funcionários do governo visitaram a clínica onde Ubiribo foi atendido e para apurar se o estabelecimento tem licença válida e cumpre os protocolos de saúde.
Segundo as informações prestadas pela direção da clínica às autoridades, Ubiribo era paciente desde 2024 e já havia feito quatro procedimentos de aumento peniano antes da aplicação que antecedeu sua morte.
Na quinta visita, em 5 de março, ele recebeu 40 ml de preenchimento. O médico teria recomendado que a aplicação fosse dividida em duas sessões, mas Ubiribo pediu que toda a quantidade fosse administrada de uma única vez, segundo a direção da clínica.
De acordo com Mariana Éclissée, biomédica especialista em harmonização íntima, o volume aplicado nesse tipo de procedimento varia conforme o objetivo do paciente e as características anatômicas.
"Aplico entre 5 ml e 10 ml para retoques e correção de pequenas irregularidades, de 10 ml a 20 ml para um aumento moderado, e entre 20 ml e 30 ml para um aumento expressivo no volume. A aplicação de mais de 30 ml já eleva o risco de complicações", afirma Eclissée.
O que é harmonização peniana
A harmonização peniana é um procedimento puramente estético que busca aumentar o volume e a circunferência do pênis por meio da aplicação de ácido hialurônico, a mesma substância utilizada em preenchimentos faciais, mas em formulações específicas para a área genital.
É possível aumentar a circunferência em 3 cm a 4 cm, e o comprimento entre 2 cm e 3 cm, mas o foco principal é o aumento do volume.
Se o procedimento é mal feito, pode haver complicações sérias, incluindo desproporcionalidades no órgão, infecções, reações alérgicas e até necrose, que é a morte do tecido, podendo levar a consequências graves, como a amputação do pênis.
O ácido hialurônico utilizado é específico para a área, com propriedades que oferecem boa firmeza e durabilidade, adaptadas para respeitar a ereção e atividade sexual.
A aplicação ocorre com o pênis flácido e com anestesia local, por meio de injeções em pontos estratégicos para garantir uma distribuição homogênea e evitar deformidades.
Após o procedimento, o paciente deve evitar atividade sexual, banhos e ambientes quentes, como saunas, por um período de três a quatro dias para não provocar deformidades no pênis.
O efeito dura em média de 12 a 18 meses, quando o ácido começa a ser gradualmente absorvido pelo organismo. A reaplicação é comum para manter os resultados.
Caso haja insatisfação, é possível reverter o efeito com a enzima hialuronidase, que dissolve o ácido, embora este processo cause inchaço temporário.