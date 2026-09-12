Autoridades tailandesas anunciaram na quarta-feira (9) que investigam uma clínica em Bangcoc, capital da Tailândia, após a morte do influenciador britânico Igho Ubiribo, 43, em 6 de março.

De acordo com informações da agência de notícias AFP, Ubiribo passou por um procedimento de aumento peniano com ácido hialurônico horas antes de morrer. Em agosto, um legista de Londres concluiu que a morte do empresário foi provocada pela injeção do ácido.

Especialistas afirmam que a técnica pode ser realizada com segurança quando há indicação, avaliação adequada e profissional treinado, mas alertam que erros na aplicação podem provocar complicações graves, como necrose e até mesmo a morte.