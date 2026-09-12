A Justiça de São Paulo decidiu levar a júri popular o fisiculturista acusado de espancar e tentar matar a médica Samira Khouri, 27, em um apartamento em Moema, zona sul da capital. Pedro Camilo Garcia Castro, 24, responde por tentativa de feminicídio e teve a prisão preventiva mantida.

Decisão da juíza Luiza Torggler Silva reconheceu agravantes para o crime: motivo fútil e meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e a motivação por ser mulher.

A magistrada também rejeitou pedido da defesa para que Castro fosse submetido a exame de insanidade mental.