A Polícia Federal suspeita que o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), seria proprietário ou beneficiário final do fundo de investimento Arleen, que recebeu R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, do Banco Master, segundo reportagem publicada pela revista piauí na quinta-feira (10) com base em relatório do órgão enviado à corte.

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O fundo Arleen comprou uma parte das cotas da Maridt —empresa de José Eugenio e José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro, e da qual o magistrado admitiu fazer parte do quadro societário, como a Folha de S.Paulo revelou— no resort Tayayá, em Ribeirão Claro (SC).