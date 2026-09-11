Uma das teorias afirma que o próprio governo americano organizou os atentados ou sabia que eles aconteceriam e decidiu não impedir a ação. Segundo uma pesquisa YouGov de 2023 citada pelo jornal Deutsch Welle, 20% dos americanos acreditavam que o governo dos Estados Unidos estava envolvido nos ataques.

Vinte e cinco anos após os atentados de 11 de setembro de 2001, diferentes teorias da conspiração sobre os ataques continuam circulando. As narrativas questionam desde a autoria dos atentados até a queda das Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono.

A teoria sustenta que os aviões não foram suficientes para provocar o colapso dos edifícios e que explosivos foram instalados previamente nas torres.

Investigações do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) concluíram que os impactos dos aviões e os incêndios provocados pelas colisões causaram o colapso. Estudos do MIT e da consultoria Weidlinger Associates também chegaram a conclusões semelhantes. Não foram encontrados explosivos ou bombas no local.

3. Um míssil atingiu o Pentágono

Outra narrativa afirma que o Pentágono não foi atingido por um avião, mas por um míssil. A versão faz parte de um conjunto de teorias que questionam os acontecimentos registrados no prédio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

4. Israel estava por trás dos atentados