A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o sigilo de investigações relacionadas ao Banco Master não inclui a apuração sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há duas investigações sobre a produção no STF, sob relatoria de Mendonça e Flávio Dino.

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Investigações no STF

A apuração relatada por Dino envolve materiais de um instituto ligado à produtora do filme. Na quinta-feira (10), uma operação da Polícia Federal investigou suspeitas relacionadas ao financiamento da produção, com autorização do ministro, que também determinou a quebra de sigilo do inquérito.