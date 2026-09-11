A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o sigilo de investigações relacionadas ao Banco Master não inclui a apuração sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há duas investigações sobre a produção no STF, sob relatoria de Mendonça e Flávio Dino.
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Investigações no STF
A apuração relatada por Dino envolve materiais de um instituto ligado à produtora do filme. Na quinta-feira (10), uma operação da Polícia Federal investigou suspeitas relacionadas ao financiamento da produção, com autorização do ministro, que também determinou a quebra de sigilo do inquérito.
Já a investigação sob relatoria de Mendonça apura negociações envolvendo Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master. Esse procedimento permanece sob sigilo.
A investigação começou após o Intercept Brasil divulgar mensagens e áudio em que Flávio Bolsonaro cobrava recursos de Vorcaro para financiar o filme. Segundo o site, R$ 61 milhões foram destinados à produção por meio de um fundo nos Estados Unidos.
O Intercept também informou que Flávio negociou o repasse de US$ 24 milhões. A produtora afirma ter gasto R$ 75,1 milhões na produção.
Outras apurações
Também permanece sob sigilo a investigação sobre a relação entre o senador Jaques Wagner e Augusto Lima, sócio de Vorcaro. Foram identificadas 74 ligações entre os dois. A apuração investiga suspeitas de atuação de Wagner em defesa de interesses do Banco Master no Congresso em troca de vantagens indevidas, incluindo um apartamento de luxo em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
Mensagens relacionadas ao caso também mencionam ministros do STF. Alexandre de Moraes manteve conversas com Vorcaro até os dias anteriores à prisão do banqueiro. Dias Toffoli e Gilmar Mendes aparecem em diálogos sobre a participação em um evento jurídico em Londres. Mendonça afirmou ter encontrado Vorcaro uma vez. A investigação também aponta possível ligação envolvendo o filho de Nunes Marques e uma empresa que recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master.
Medidas de Fachin
Na quarta-feira (9), o presidente do STF, Edson Fachin, assumiu a relatoria do Inquérito das Fake News, que estava com Moraes, marcou para 15 de setembro a análise de um relatório da PF sobre a relação entre Moraes e Vorcaro e suspendeu a decisão de Mendonça que afastava os diretores-geral e de Inteligência da PF.
Com informações do NSC Total.