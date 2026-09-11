O pesquisador de segurança da Anthropic, Evan Hubinger, afirmou que existe mais de 10% de chance de a inteligência artificial “matar todos os humanos” na próxima década. Segundo ele, o risco dos modelos atuais é baixo, mas há preocupação com um avanço da tecnologia capaz de permitir que sistemas desenvolvam e aprimorem a si mesmos.
Hubinger não detalhou como a IA poderia provocar a extinção da humanidade. Em publicação no X, afirmou que a Anthropic ainda não tem um plano para resolver os problemas de alinhamento de sistemas superinteligentes, tecnologia que busca manter a IA de acordo com valores e princípios humanos.
HUbinger fez o comentário depois que o pesquisador Jacob Coxon, que deixou a Anthropic e já trabalhou na OpenAI, afirmar que as duas empresas não estão agindo com responsabilidade. Segundo ele, os sistemas poderão superar capacidades humanas, realizar ataques cibernéticos e obter recursos e poder.
A cientista da computação Dame Wendy Hall, que assessora a ONU (Organização das Nações Unidas) em inteligência artificial, disse estar chocada com as declarações. Ela também levantou a possibilidade de parte dos alertas ter relação com estratégias de relações públicas e marketing das empresas.
A preocupação com a segurança da IA aumentou após empresas como OpenAI, Anthropic e Meta relatarem ataques cibernéticos realizados por seus próprios sistemas. Em relatório divulgado em agosto, a Anthropic classificou como baixo o risco de modelos altamente capazes causarem danos catastróficos autonomamente, mas afirmou ter menos confiança nessa avaliação do que anteriormente.
O relatório também apontou sinais iniciais de possível aceleração no desenvolvimento da tecnologia. Em setembro, o cientista-chefe da OpenAI, Jakub Pachocki, defendeu “extrema cautela” e afirmou que mais intervenções podem ser necessárias para garantir que os humanos mantenham o controle sobre o futuro.
Mais de 1.300 funcionários de empresas de inteligência artificial também assinaram uma carta pedindo esforços internacionais para desenvolver mecanismos técnicos e de governança capazes de controlar o ritmo do avanço da IA.
Com informações da BBC.