O pesquisador de segurança da Anthropic, Evan Hubinger, afirmou que existe mais de 10% de chance de a inteligência artificial “matar todos os humanos” na próxima década. Segundo ele, o risco dos modelos atuais é baixo, mas há preocupação com um avanço da tecnologia capaz de permitir que sistemas desenvolvam e aprimorem a si mesmos.

Hubinger não detalhou como a IA poderia provocar a extinção da humanidade. Em publicação no X, afirmou que a Anthropic ainda não tem um plano para resolver os problemas de alinhamento de sistemas superinteligentes, tecnologia que busca manter a IA de acordo com valores e princípios humanos.

HUbinger fez o comentário depois que o pesquisador Jacob Coxon, que deixou a Anthropic e já trabalhou na OpenAI, afirmar que as duas empresas não estão agindo com responsabilidade. Segundo ele, os sistemas poderão superar capacidades humanas, realizar ataques cibernéticos e obter recursos e poder.