Casal de 21 anos e filho morreram soterrados enquanto dormiam
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Temporais provocaram estragos em cidades do Paraná, entre a tarde de quarta-feira (9) e a manhã desta quinta-feira (10). Três pessoas morreram soterradas quando a casa em que viviam foi atingida pela queda de um barranco em Ponta Grossa (a mais de 100 quilômetros de Curitiba). Duas cidades registraram tornados.
Segundo os Bombeiros, a lama da encosta atingiu a residência, derrubando a parede de um quarto, por volta das 9h desta quinta.
Um casal de 21 anos e uma criança de 5 morreram no local. Eles estavam na cama do quarto, de acordo com a corporação. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A Defesa Civil do Paraná registrou ocorrências associadas aos temporais em dez cidades, como alagamentos e enxurradas.
Dois tornados foram observados no estado, em menos de 24 horas, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
O primeiro tornado ocorreu por volta das 17h desta quarta, em uma área pequena de Francisco Alves, no noroeste. O fenômeno teve curta duração.
O outro tornado ocorreu no início da madrugada desta quinta, em Espigão Alto do Iguaçu, na região centro-sul. Segundo a Defesa Civil, cerca de 200 pessoas foram afetadas de algum modo. Mas não há feridos.
Duas escolas tiveram estragos nos telhados e dezenas de árvores de eucalipto foram derrubadas.
O Simepar disse que ainda analisa os danos provocados pelo fenômeno para definir a intensidade do tornado dentro dos critérios da Escala Fujita.
"A tempestade que deu origem ao tornado foi uma supercélula, fenômeno meteorológico que pode produzir fenômenos severos, como tornados, granizo e rajadas de vento intensas", explicou o órgão.
As tempestades no Paraná também provocaram danos na rede elétrica, segundo a Copel (Companhia Paranaense de Energia). Em nota divulgada às 11h30 desta quinta, a empresa informou que mais de 22,9 mil clientes estão sem luz em todo o estado.
Somente na região metropolitana de Curitiba e litoral, são 7.500 clientes afetados. A Copel afirma que equipes seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia.