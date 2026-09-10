Temporais provocaram estragos em cidades do Paraná, entre a tarde de quarta-feira (9) e a manhã desta quinta-feira (10). Três pessoas morreram soterradas quando a casa em que viviam foi atingida pela queda de um barranco em Ponta Grossa (a mais de 100 quilômetros de Curitiba). Duas cidades registraram tornados.

Segundo os Bombeiros, a lama da encosta atingiu a residência, derrubando a parede de um quarto, por volta das 9h desta quinta.

Um casal de 21 anos e uma criança de 5 morreram no local. Eles estavam na cama do quarto, de acordo com a corporação. Os nomes das vítimas não foram divulgados.