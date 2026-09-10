Policiais civis do 92º DP (Parque Santo Antônio), na zona sul de São Paulo, prenderam na manhã desta quarta-feira (9) um homem de 26 anos por suspeita de feminicídio.

Parte do corpo de uma mulher foi encontrada no rio Guarapiranga na manhã de 3 de agosto. A suspeita é de que a mulher tenha sido morta e tido partes do corpo lançadas na água em 11 de julho.

O crime foi descoberto por pedestres que passavam pela margem do rio e viram um braço boiando. Eles avisaram policiais militares.